台大學生會指稱台大校方打壓學生記者的採訪自由，並擬在6日舉行記者會，台大校方5日罕見以嚴肅口吻在臉書上表示，台大學生會提案禁止校外媒體進入校務會議，然後學生媒體卻仍能進場參與校務會議，台大之後還8次主動將採訪通知寄給學生媒體社團，台大已經做到主動邀請，何來箝制？已經是扶持發展，何來打壓？

聲明全文如下：

關於臺大學生會FB指稱學校打壓校園新聞自由一事，本校說明如下：

本校向來積極維護校園言論自由。自今年3月21日校務會議學生提案排除校外新聞媒體入場採訪後，校方仍積極尋求適當的方式，以滿足全校師生和大眾對本校校務發展重大議題的關注和知的權利。事實上，學生媒體並未受上述決議影響，仍能進場參與校務會議，資訊公開並未受到影響。

過往臺大從未主動邀請學生媒體社團採訪校方舉辦的記者會，如今臺大已經做到了。自今年7月1日起至今，校方遵照承諾，主動將舉辦記者會之採訪通知／新聞稿，寄發給學生媒體社團，與校外一般媒體同步，邀請其前來採訪。目前本校已寄發八次採訪通知／新聞稿，但學生媒體社團均未出席採訪或報導。

本校一向協助各學生社團發展不遺餘力，並主動公布校內重要資訊。以後定當繼續努力，確保校園公共事務之公開透明。

(旺報 )