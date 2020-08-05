「快樂Fun暑假」走跳農村夏令營結合農業體驗，安排四健會青少年採果，從中引發留農興趣。（台中市農會提供／王文吉台中傳真）

「快樂Fun暑假」走跳農村夏令營安排小番茄溫室參訪，讓參加學員體驗農業、推廣農業。（台中市農會提供／王文吉台中傳真）

台中市農會5日於石岡區、東勢區及新社區舉辦為期3天的「快樂Fun暑假」走跳農村夏令營營隊活動，匯集台中22個地區農會120名四健會員、督導指導員及義務指導員們齊聚一堂，相互交流，期望透過活動凝聚四健核心價值及團結力量，藉由各項活動設計讓參加學員體驗農業、推廣農業。

「快樂Fun暑假」走跳農村夏令營為台中市一年一次四健會員的大型交流活動，本次活動主題為『走跳農村』，結合各項農場生態介紹、農業體驗、農業操作、戶外野炊、營隊闖關競賽、農業鑑別競賽等活動，讓四健會員透過優質活動設計挑戰自我並培養團隊互助精神，從中引發留農興趣。

今年規劃3天2夜的活動，讓22個地區農會120名四健會員、督導指導員及義務指導員們齊聚一堂，運用團隊合作精神參與各項活動，藉以強健身心手腦的趣味遊戲，會員間得以相互交流切磋及觀摩，增進農業常識。期望藉由農業相關系列活動，青少年們能更加認識農業、親近農業，進而喜愛農業，並培育青少年成為農業未來的後繼者，為「農村再生」注入新活力。

台中市農會總幹事林育葦表示，四健會是農村青少年最大組織，培育無數優秀的農業青年，對於提升農事技能及推動食農教育皆有相當貢獻，其成員是農業種子軍，未來農業傳承者，故期望藉由營隊活動，投入更多的農業元素，讓屬於四健人的活動，凝聚臺中市各地夥伴的情感，展現四健人的熱情。

(中時 )