搶暑假旅遊商機，位在彰化的白蘭氏健康博物館8月祭出「暑期安心遊彰化」系列活動，結合「親子互動」、「創意料理」主題，邀國人健康動吃一夏，除攜手彰化縣政府及在地觀光工廠聯合推出總獎額高達320萬的振興消費優惠外，白蘭氏健康博物館更祭出高人氣巡演「陸爸爸說故事」、小朋友熱愛的「機械樂高」，以及全新「親子律動」與「夏日特調」等一系列免費暑期活動。

白蘭氏健康博物館今(5)日舉辦「暑期遊彰化健康動吃一夏」記者會，不僅邀集縣內14家觀光工廠業者共襄盛舉，更特別邀請「食尚」師徒黃鐙輝、曾子余擔任白蘭氏健康博物館一日健康大使，推廣「暑期安心遊彰化」系列主題活動，邀請大家抓住夏日的尾巴，一同到彰化FUN暑假。

為滿足親子出遊需求，白蘭氏健康博物館今年暑假特別規劃一系列親子趣味主題活動，其中不只有好吃又好玩的「夏日特調」、「機械樂高」，更安排了「親子律動」，鼓勵民眾帶小朋友們一起進行肌力操，活動內容豐富多元，重點皆可「免費」參加。白蘭氏健康博物館館長吳雅婷表示，健康不只靠保養，運動也是不可或缺的一環。今年特別規劃親子律動課程，不僅開發小朋友肢體律動，更可增添親子間的動態交流，希望讓大人小孩到館都可以盡情體驗。

白蘭氏健康博物館8月8日(六)將攜手金牌主廚曾良泉推出父親節限定料理。此外，館內更運用白蘭氏明星商品「白蘭氏養蔘飲」，推出夏日新蔘活特調等創意點心DIY活動。而為迎接開學，暑期尾聲凡4~12歲入館就送開學包一份(內含白蘭氏博物館文創小物及小學進?精一瓶)，還可免費在館內進行手作DIY體驗。

彰化縣政府將在8/15、8/16舉辦王功漁火節，除了有燦爛煙火秀，還有百米烤蚵與演唱會等活動，8/29、8/30緊接著有八卦山親子嘉年華，除了可到八卦山來場輕旅行，還有兒童滑水戲水區、夜市童玩、歡樂遊戲區等精彩節目，邀請大小朋友FUN心來旅行。

為響應振興三倍券政策，彰化縣「振興三倍券 彰化三倍購GO+」第二波加碼活動已於暑期熱烈展開，年底前凡在彰化店家消費滿NT500，即有總價值高達320萬的獎品有機會帶回家。暑假期間，白蘭氏健康博物館也祭出使用振興三倍券消費優惠，多款商品買一送一、滿額加滿贈，全館DIY活動也可享有1.5倍加值優惠。

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