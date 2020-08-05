慧洋-KY（2637）於5日公告7月合併營收為10.30億元，月增13.82％，累計前7月合併營收65.48億元。慧洋同步公告自結獲利，逢6月下旬需求回補，運價回升，整體散裝航運市況好轉，7月單月營業利益為新台幣1.56億元，營業利益率由上個月2％回升至15％，7月單月稅前盈餘為260.2萬元，自結每股稅前盈餘為0.003元，終結連五個月虧損，重回獲利；7月因日幣與台幣大幅升值，匯兌損失約200萬美元，壓低獲利，估計8月可獲回沖利益。。

該公司累計前7月稅前虧損為4.20億元，自結每股稅前虧損為0.59元。隨著應對新冠肺炎的措施逐漸明確，散裝航運在6月下旬迎接需求回補階段，各國開始積極振興經濟、活絡貿易，各船型運價指數接連回升，慧洋除了現貨船外，日租金和指數連動的船舶也因此受惠，而公司也把握時機和租家鎖定第三季以後的換約，預期未來營運能夠進一步回穩。

慧洋指出，從BDI指數走勢來看，各國的需求回補潮帶動BDI指數從3月最低393點回到7月初最高1956點，漲幅逾397.71％，近期各指數雖小幅度修正，仍優於第二季的谷底。此外，中國近期水患的災後重建將需要仰賴國外進口大宗原物料，亦有助於散裝航運需求提升。

展望下半年，由於新冠肺炎疫情尚未趨緩，且近期美中關係緊張升高，即便中國內需供給因水災緊繃，庫存低於安全水位，截至上半年中國實際從美國進口總額僅達今年貿易協議目標採購量的23.3％，遠低於預期；因此，慧洋仍將持續審慎因應疫情及國際情勢的變化，惟整體營運可望較上半年明顯樂觀，除需求回補力道強勁，拆船廠亦陸續恢復動能，營運成本較高的老舊船舶開始拆解報廢，有助於航運業供需平衡，慧洋亦將視市場行情評估處分老舊船舶，維持船隊運力。

今明兩年慧洋的交船計劃仍依既定時程進行，上半年已順利交付6艘節能新船，其中兩艘裝設脫硫器設備，年底將如期交付輕便型（Handy / 37,800 DWT，船名：Bunun Noble）散裝貨輪一艘，以及超級極限型（Supramax / 63,300 DWT，船名：Amis Victory）散裝貨輪一艘，2021則預定交付6艘最新節能新船，強化船隊競爭力，以迎接後市全球散裝航運需求。

(工商 )