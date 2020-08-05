達方舉行法人說明會，會中公佈2020年第2季與2020年上半年度營運成果。第2季合併營收為57.3億元，較上季成長39.3%，較去年同期亦成長14.3%。稅後淨利為 2.5億元，較上季成長147%，稅後每股盈餘為0.89 元。上半年合併營收為 98.4億元，稅後淨利為 3.5億元，稅後每股盈餘為1.24元。

達方表示，由於新冠疫情讓居家辦公、線上教育對NB採購的新興需求增加，帶動公司第二季鍵盤出貨大幅提升；綠能與元件產品也在各國解封後訂單持續回籠，營收貢獻明顯。整體而言，本季營收與各項獲利指標均較上季顯著進步。下半年新冠疫情蠢蠢欲動，美中兩國爭議不斷，使全球政經情勢充滿不確定性。公司對第3季的營運審慎樂觀，但也將積極因應其後不甚明朗的景氣走向。達方長期對內精實、對外策略聯盟的策略方向不變。周邊、綠能與整合元件暨材料三大事業將積極整合資源，提升產品深度廣度、厚植技術研發實力、佈局全球生產效能，掌握IT與綠能產業的成長契機。

(工商 )