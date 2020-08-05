中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿近日指出，目前貨幣政策逆週期調節力度已經不小，應該維持目前的力度，沒有必要再加碼。馬駿並預計，2020年大陸經濟增速在2％左右。

新浪財經報導援引馬駿的觀點稱，大陸經濟已經處於一個比較明顯的復甦態勢，現有的財政、金融等措施，大致能夠保證2020年底經濟恢復到6％左右的正常增長速度，不需要再進行更大力度的刺激。

馬駿指出，政策力度要保持適度。如果搞更大力度刺激的話，可能會出現房地產泡沫、股市泡沫等負面後果，同時，也需要考慮到未來經濟的不確定性。

馬駿表示，「比如中美關係未來一段時間會不會嚴重惡化，我們不知道，小銀行會不會出點事，我們也不知道，地方融資平台會不會出點事，我們也不知道。萬一有這些事情的話，我們可能還得有更多的『子彈』」。

人行3日召開2020年下半年工作會議表示，貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，確實掌握已推出穩企業、保就業各項政策落實見效；加快補齊金融風險處置制度短板，健全重大金融風險應急處置機制。

(工商 )