台南市六甲區2日凌晨發生縱火案，台南市警察局麻豆分局漏夜偵辦後，案發4小時即循線前往縱火的李男高雄住處將他逮捕到案。大台南警察之友會理事長林玉柱及幹部5日前往麻豆分局，頒發有功員警慰問金。

26歲的李姓男子，因長期不滿父親家暴母親，2日凌晨畫小丑妝、戴小丑帽，竟持汽油桶前往老家放火，其父逃過一劫，但82歲的阿公雙腳三度灼傷及一氧化碳中毒，仍在加護病房。麻豆警分局當天立即在高雄逮捕李男，並依公共危險、殺人、恐嚇等罪嫌送辦。

大台南警察之友會為鼓勵及慰勞員警執勤辛苦，5日前往麻豆分為辛苦的員警加油打氣，同時頒發偵破六甲區縱火案有功員警慰問金，感謝同仁適時緝獲嫌犯，讓民眾能安心生活工作。

麻豆分局長洪頂力表示，感謝理事長林玉柱的慰勉及鼓勵，也感受到警友會對警政工作的支持與期許，警察任務相當繁重，麻豆分局除加強維護治安、交通工作與各項服務作為外，期許麻豆分局同仁，堅守崗位，守護全體市民安全，讓台南市成為一個幸福宜居的城市。

(中時 )