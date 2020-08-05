新北萬里區老人比例高，老人共餐等關懷照顧為區公所重要課題。（許家寧攝）

萬里溪底因人口分散、交通不便，直到獲贈愛心交通車，終於解決最棘手接送的問題。（許家寧攝）

萬里區長粘雪琴說，溪底鄰近陽明山，為新北偏區中的偏區。（許家寧攝）

銀髮俱樂部添購卡拉ok、按摩椅及娛樂設施，歡迎老人來泡茶。（許家寧攝）

邁入超高齡化時代，新北萬里區老年比例逼近2成，其中面積最大、地勢最高、聚落最分散「偏區中的偏區」溪底里，銀髮比更高達27％，區公所克服萬難，5日為萬里最後一里銀髮俱樂部揭牌，達成全區10里，里里有銀髮俱樂部、共餐服務據點，讓老人笑說，等了好久！

萬里區長粘雪琴說，萬里青年人口外流、且環境適合移居退休，讓老年人口居高不下，統計全區2萬1738人中，老人就有4182人，不但早已是高齡社會，更即將突破20％標準，邁入超高齡社會，尤其溪底全里719人，近3成共197人為「老扣扣」，令人咋舌。

不過，萬里區自2012年起陸續開辦9個里老人俱樂部、19處共餐服務，唯獨溪底遲遲沒有銀髮俱樂部；粘雪琴指出，溪底因靠近陽明山，地處偏遠、交通最不便且人口最分散，所幸最近獲北二區同濟會捐贈1輛小巴士，解決了最棘手的交通接送問題。

溪底銀髮俱樂部5日中午在溪底活動中心揭牌，近50名長者以辦喜事的心情，開心見證萬里第10處銀髮俱樂部終於成立，其中2名逾90歲阿嬤在70多歲的兒子陪伴下，兩代一起來共餐，歡唱卡拉OK、體驗按摩椅「抓龍」放鬆一下。

粘雪琴說，萬里區每月共服務3700人次老人，新增的溪底俱樂部透過每周最少一次的活動與共餐，照顧到當地更多的獨居、邊緣老人，希望讓老人多出來來走動、不管是泡茶聊天、休閒下棋，讓腦筋動一動，打造新北最銀髮樂活的城市。

(中時 )