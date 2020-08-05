新竹特教學校旁用地閒置已久，相關人士5日上午開會討論如何活化，仍無具體結果。（莊旻靜攝）

國立新竹特殊教育學校旁邊一塊面積約0.45公頃的土地長期閒置，竹北市民代表蔡蕥鍹收到家長陳情，期望能活用該塊土地打造特教園區，讓特教生及家長不必往外縣市奔波，新竹縣政府教育處、社會處及教育部國民教育及學前教育署官員5日開會，仍須等高鐵結算後再議。

立委邱泰源服務處、民進黨客家部主任周江杰及多名家長也前往新竹特教學校關心，蔡蕥鍹指出，該塊用地位於竹北市高鐵區精華地帶，且就在特教學校旁邊，交通十分便利，卻已閒置11年未用，不解新竹縣民繳稅最高，建設卻最慢。

新竹特教學校用地由交通部在2007年同意無償撥用給縣府，縣府提供土地使用權，交由教育部管理並設立特教學校，明年將屆滿10年，而縣府在2010年向教育部協議，取回0.89公頃土地，2015年將其中一半做為特教學校的風雨球場，另半則閒置。

新竹縣政府教育處指出，該地為文特用地，無法用於特教資源中心，近日高鐵局已在結算，結算後縣府才能變更使用地目，規畫後續。新竹特教學校校長劉于菱表示，校內有家長反映共融遊戲空間不足，若能有用地可作為規畫，校方也樂見其成。

目前新竹縣內特教資源仍不敷特教生使用，有家長陳情，無論早療或是就學，仍須往返新竹市甚至是台北，因此請命，期望能有更為便利、容許人數更多的特教資源中心及早療中心，減省家長及學生奔波時間。

(中時 )