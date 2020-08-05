透過視訊與彼此連結，在疫情期間已成為不少人的日常。但在家工作時如何與同事維持互動仍然讓許多人感到苦惱。辦公室中許多輕鬆、有趣的互動，其實往往很難在虛擬的視訊會議中達成，但透過Zoom如今也能辦到！

為改善單調的視訊會議體驗，Zoom 這次推出許多全新功能，例如增加趣味性的Zoom 貼圖、表情回應及濾鏡功能，也貼心提供輔助功能以補足用戶視訊設備的限制，如光線調整模式及降噪功能等等，讓用戶在視訊會議中展現自我，讓視訊變得趣味十足。

裝上犄角變身神秘獨角獸、綁上眼罩化身海盜船長，或戴上神奇護目鏡在宇宙漫步，選擇濾鏡來為視訊會議、好友聚會或遊戲之夜增添趣味！使用者可以使用彩色濾鏡，或將視訊畫面調成復古黑白底片，也可以將整個畫面變成您芭比粉，運用濾鏡打造專屬於你的視訊畫面。此外，還可點選表情功能鍵，使用慶祝、大笑或是愛心等表情符號功能，讓靜音模式不再尷尬！

光線調整模式能透過精細的設定改善燈光效果，讓使用者在任何照明條件下都能保持最佳的視訊效果，甚至具備調整亮度和美肌程度的功能，讓你完美出鏡！

窗外狂吠的狗、持續不斷的風扇噪音，還有孩子們製造的各種聲響，只要打開Zoom 升級版降噪模式，噪音立刻消失！開啟低度降噪功能，柔和的音樂可以沉浸在瑜珈或電玩的獨處時光；開啟高度降噪功能則可以為視訊會議提供最高品質的環境。讓噪音都不再是問題。

現在也可將PowerPoint設為虛擬背景，感覺就像是大老闆在做簡報！如電視天氣預報的呈現方式，影片會重疊在簡報上方，可以在螢幕上任意拖曳，甚至隨意調整大小，讓您的簡報順暢不間斷。

欲使用新功能，請點此升級到 Zoom 5.2 版本。若想限制使用此功能，也可透過Zoom網頁入口選擇關閉特定帳號、團體或使用者的會議濾鏡功能。

(科技)