台北市長柯文哲力推「無現金交易」，祭出三倍券綁敬老、學生悠遊卡「花3000補3000」，但北市議員徐立信指出，悠遊卡單筆消費最高僅限1000元，所以若民眾要花超過1000元的三倍券消費，將被迫拆帳嗶卡，連柯都直呼很麻煩；悠遊卡公司回應，已向行政院提出修法建議，可一併納入處理。

徐立信表示，有長輩配合柯市府政策，將三倍券拿來綁悠遊卡，但卻在消費時，發現悠遊卡被限制「單筆」消費最高上限竟僅1000元，「單日」消費最高上限僅3000元，導致單筆被迫拆帳，然而用完3000元三倍券，悠遊卡也就不能再多消費。

徐立信說，即便將單筆消費金額分拆後，壓在1000 元以下，但許多店家業者卻不太願意配合拆帳方式，造成長輩、店家雙方困擾，令長輩大抱怨「不如用實體三倍券還來得好！」讓柯市府原本的美意大打折扣。

他進一步指出，悠遊卡公司明明就有規定稱「如因應配合政府政策，是可取消相關消費金額規定」，況且物價又飆漲，規定單筆、單日金額最高上限十分不合理，如此一來，台北市民寧願領實體券，也不屑綁悠遊卡。

悠遊卡公司回應，行政院會7月30日已通過「電子支付機構管理條例」修正草案，在政府修法過程中，悠遊卡公司都積極參與，有關悠遊卡的1000元消費上限，已向政院提出修法建議，可一併納入處理。

(中時 )