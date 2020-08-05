新興市場央行超乎預期的寬鬆政策及投資人對於經濟V型反轉的期待，是助長新興債表現的重要因素。鋒裕匯理資產管理表示，儘管投資人已在新興債市場看到強勁的漲幅，但著眼於新興市場主要央行仍積極塑造有利金融資產表現的環境，預期新興債後市仍有表現空間，甚至若因消息面影響使短線價格有所回落，投資人可伺機適度布局。

進一步盤點，台灣核備的境外新興市場強勢貨幣基金表現，根據Lipper資料統計，截至今年7月底，該類型基金近三月績效全數呈現正報酬，26檔基金平均報酬率為15％。顯示資金回籠之下，信用債利差持續縮窄，帶動績效表現。

鋒裕匯理新興市場債券團隊表示，新興市場在內的中央銀行和政府降息幅度超乎市場的預期，包含：巴西央行將基準利率調降75個基本點至2.25％的歷史低點、俄羅斯央行近二月將基準利率大幅下調125個基本點至4.25％，並持續保持鴿派的前景預期，為寬鬆貨幣政策打開大門。而亞洲地區國家，諸如菲律賓央行、印尼央行同樣也保持相對寬鬆的貨幣政策。

值得留意的是，除了降息動作之外，購債計畫在新興市場中也越發普遍，非洲、拉丁美洲、東歐和東南亞的中央銀行均重申需要利用此類計畫，保持其金融市場的穩定性。譬如：印尼銀行(BI)計畫以私募方式購買更多債券，替醫療保健等公共支出提供資金。

同時，在新興市場的債務重組也持續在進行，財務狀況最脆弱的國家已陸續獲得國際貨幣基金組織(IMF)和G20國家的支持與資金挹注，同時大陸也積極支援撒哈拉沙漠以南的非洲國家，推出暫緩最貧窮國家債務償付等協議，來支援這些國家。

從評價面來看，新興市場債未來價格仍有表現的空間。根據統計資料，截至今年7月13日，新興市場高收益債的利差雖然已從上月的800個基本點附近，收斂至611基本點，但仍較五年平均的364基本點高，顯示具相當幅度的利差空間可收斂。

在風險方面，鋒裕匯理資產管理提醒投資人，各國央行僅能提供企業流動性的救濟，但並不能解決企業無法永續營運的償債問題。「殭屍企業」的違約將無可避免，這個部分市場目前仍未反應。因此，投資人宜保持警覺並維持流動空間。

鋒裕匯理基金新興市場債券由具備經驗豐富的投資團隊所操作，68位團隊成員擁有當地市場經驗，團隊成員平均投資經驗為16年，駐紮 10個新興市場投資據點。在操作上，超過九成配置於美元資產，而債券配置上則彈性配置新市場主權債與公司債。本基金目前為最受國人青睞的前五大境外基金。

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