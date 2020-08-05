元大投信今（5）日呼籲投資人，應密切留意元大S&P原油正2（00672L）ETF最近30個營業日之基金平均單位淨資產價值，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90％，應終止信託契約之豁免將於9月底結束，建議投資人仍應密切注意其淨值變化。

元大投信期貨信託部團隊對原油價格後市表示樂觀，未來若經濟持續回溫，原油行情應可逐步攀高，但也提醒投資人千萬要注意期信ETF相關規範的變動，因為根據主管機關規範，期信ETF最近30個營業日基金平均單位淨資產價值，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90％時，應報金管會核准後終止期貨信託契約。

之前因新冠疫情衝擊全球金融市場，致基金淨資產價值發生重大波動，故主管機關為保障投資人權益，於4月公布期信ETF豁免清算規定認定標準，而元大S&P原油正2也經主管機關核准豁免於9月30日前不受前開規定之限制，換言之，從10月開始，元大S&P原油正2ETF將回歸原有規範控管，可能面臨下市。

截至7月31日為止，元大S&P原油正2ETF最近30個營業日平均單位淨值為0.85元，提醒投資人仍應密切注意該檔產品之後續淨值走勢。

(工商 )