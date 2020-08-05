少子化衝擊全台各大專院校，使得招生越來越困難，更有學校不敵衝擊、宣布關閉。109學年度四技聯合登記分發結果出爐，朝陽科技大學招生數903名、分發結果滿招，辦學成效獲學生及家長肯定；校方強調，近年來積極推動國際化，滿招結果顯示頗有成效。

四技聯招分發結果出爐，全台共有18所學校開出滿招好成績，其中包括國立勤益科大、國立雲林科大、彰化師範大學及國立台中科大等16所都是國立學校，私立科大僅有朝陽機及致理科技大學，開出漂亮成績。

對於滿招的好成績，朝陽科大指出，學校近年致力國際化，在全球最佳年輕大學中展現卓越的學術研究、永續發展及社會影響力，不但在多項國際化權威排名上有傑出表現，並與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，交流遍及世界五大洲。

學校強調，朝陽科技大學除提供豐沛的學習資源，更推動「千人海外體驗學習計畫」，提供菁英學生遊學、海外姐妹校交換學生、雙聯學制、移地教學及海外實習及壯遊等多元管道，應是吸引學子就讀的主因。

(中時 )