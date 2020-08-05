台灣菸酒公司6月推出氣泡白葡萄酒新產品，7月則推出「鹽味檸檬啤酒」及「鹽味荔枝啤酒」，8月推出台啤18天生啤酒促銷活動，衝刺台菸酒今年營收目標730.9億元。

近幾年來我國啤酒市場成長，從300億元日趨擴增近500億元規模，但同業競爭者也增加，台菸酒在啤酒市場市占率從65％微降到60.1％，因此台菸酒持續瞄準市場偏好，推出新啤酒產品、既有啤酒產品也推出促銷方案，力圖穩固台菸酒在啤酒市場龍頭地位。

面對近年來各大啤酒商如三得利Suntory、柏克金Buckskin、台虎Taihu等勁敵，台菸酒自去年推出「深葉」日月潭紅茶啤酒、轉攻女性市場，成效頗佳，PSD（每日每店銷售量）平均有0.5罐以上，進而成為固定商品，而一般台啤金牌、18天等品項PSD也有4罐以上。

台菸酒公司主管表示，從今年以來，雖然受到疫情影響，啤酒銷量因聚會減少而呈現短期下滑，但台菸酒看好解禁後的「報復性消費潮」，市場信心抬頭，各大酒廠紛紛鎖定今年7～9月的夏季市場，以台菸酒而言，夏季啤酒銷量有望開出2千萬罐以上的好成績。

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(中時新聞網)