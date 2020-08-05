投資人看好美國國會本周將就新一輪新冠紓困振興法案達成協議，周三南韓股市隨隔夜美股走高，終場KOSPI指數收漲1.40%，為2,311.86點，連漲第三天，並創下接近兩年新高。

白宮協商人員周二承諾將「日以繼夜」與國會民主黨人合作，盡力在本周結束前就新一輪紓困案達成協議。

今日外資賣超韓股518億韓元，散戶買超4290億韓元，機構投資人賣超3630億韓元。

韓元收漲0.45%，報1,188.8兌一美元，創5個月新高。

(時報資訊)