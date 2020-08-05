華宏(8240)7月合併營收站上9億元，來到9.04億元，月增12.57％，年增7.61％，為5年來同期新高，也是9個月以來單月最高；累計前7月合併營收為55.63億元，年成長2.17％。

華宏7月營收主要受惠宅經濟商機持續發酵，監視器(monitor)、筆電及電競產品等IT面板需求朝向更大尺寸發展，相關的光學膜片出貨強勁，加上第2季底各國陸續恢復經濟活動，政府推出紓困補助，有助於刺激消費，帶動電視需求回溫，液晶電視面板需求明顯增加，在市場需求持續熱絡及新客戶訂單帶動下，華宏光學材料包括擴散膜(片)、增亮膜、偏光片、貼合膜、廣色域光學膜等產品銷售都維持成長動能。

展望第3季，宅經濟帶來的銷售動能可望延續，且進入電子傳統拉貨旺季，電視品牌廠從7、8月起陸續出現面板備貨潮，加上大尺寸TV新機種量產，可望帶動上游零組件廠出貨成長，有助於提升華宏光電材料銷售動能持續暢旺。

(時報資訊)