穩懋(3105)7月合併營收為20.74億元，月增3.53%、年增3.46%，1至7月累計為新台幣141.37億元，年增40.41%；由於各領域產品看起來都不差，且第3季是手機相關產品較好的時候，穩懋預估，第3季合併營收將較第2季成長mid-single digit(5%)，單季毛利率約low-forties(40%到45%)。

5G需求強勁，讓穩懋上半年業績未受新冠肺炎疫情影響表現亮眼，穩懋今年上半年合併營收為121.19億元，年成長50%，營業毛利為53.18億元，年增120%，合併毛利率為43.9%，年增14個百分點，營業淨利為39.71億元，年增226%，營業淨利率為32.8%，年增17.7個百分點，稅後盈餘為32.26億元，年增249%，每股盈餘為7.7元。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，且中美貿易戰未止，目前產業透明度不高，淡旺季不明顯，但由於第3季是手機相關產品較好的時候，穩懋各領域產品看起來都不差，穩懋預估，第3季合併營收將較第2季成長mid-single digit(5%)，單季毛利率約low-forties(40%到45%)。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，目前訂單能見度只有一個多月，第4季及下半年還要觀察各種變化，5000片新產能將於第3季陸續投入，今年全年60億元資本支出目標不會改變。

(時報資訊)