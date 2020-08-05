SOGO經營權立委集體貪瀆案，台北地檢署一口氣聲押3名立委獲准，卻傳出執行搜索前立委早就知情，暗指法務部提前走漏消息，法務部長蔡清祥5日對此表示，法務部負責法務行政，整個案件的執行情形，法務部不是完全了解，不可能洩漏消息。

蔡清祥表示，法務部對於個案的處理是不涉入、不干預，所以整個案件的執行情形法務部不是完全了解，沒有執行細節，不可能洩漏執行的消息。

蔡清祥說，個案的處理、被告的強制處分，都是由承辦檢察官，還有審理的法官來做判斷，法務部沒有也不會參與個案的處理，所以被告的強制處分結果與法務部無關；同時，通訊監察的核准與否也是由法官來做決定，依《刑事訴訟法》規定，如果有必要由檢察官向法官聲請，核准是由法官依個案情節認定准駁，也跟法務部沒有一點關係。

至於外傳台高檢檢察長邢泰釗是因「高層」不願立委集體貪瀆案查下去，才升官到台高檢。蔡清祥說，他沒聽過這種說法，邢泰釗是因表現非常優異升任台高檢署檢察長，升任適才適所，跟他辦案情形無關，何況台高檢署也督導台北地檢署，絕對不是如傳言所說。

蔡清祥強調，法務部不論是法務還是人事都會做該做的事，都是依法行事，不怕立委反撲。

(中時 )