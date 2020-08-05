新冠肺炎疫情期間，美髮業也受影響，仍不忘關懷弱勢，台中市35歲黃姓美容師透過行善團體及里長媒合，5日捐贈愛心電腦及愛心物資給弱勢家庭，受贈的單親家庭少女小凡（化名）說，「這是最棒的畢業典禮禮物！」，這部「愛心電腦」讓她不忘來自社會溫暖，激勵她持續進步。

在大業路開設美容個人工作室，堅持行善不欲人知、不願透露姓名的黃姓美容師說，因為店內購買新的3C設備、汰舊換新，但外觀和功能良好的「愛心電腦」，與汰換下來的機上用品，丟掉很可惜，於是捐贈給需要的人使用，減少弱勢家庭孩子數位落差，讓資源發揮更大效益。

即將升高一的小凡（化名），來自單親家庭，家裡有1個就讀國中妹妹，因徐媽媽獨力撫育2姊妹，且工作不穩定，小凡開學後須網上學習但面臨家中無電腦設備窘境，小凡說，美容師贈予的「愛心電腦」猶如「及時雨」，讓她不用到處借用電腦學習，相當感動。

北區五常里長林玉惠說，許多單親家庭孩子難享有雙親妥善照顧，但透過地方行善團體的協助幫忙，獲得資源的援助，另社區也有開辦銀髮族和弱勢家庭的孩子來學電腦，善心人士提供免費電腦給單親家庭，希望受惠的孩子將所學，貢獻給社會及其他需要幫助的人。

(中時 )