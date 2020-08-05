炎熱的夏天，若能來杯沁涼的啤酒，肯定讓人暑氣盡消。雖說偶爾小酌無傷大雅，不過若是成為習慣，後果恐怕不堪設想。日前大陸就有一名男子，自10多歲起開始喝啤酒，直到某日身體不適就醫時，醫生從他的膝蓋抽出如牛奶般的白色液體，讓醫生也備感驚訝。

該名男子膝蓋抽出如牛奶般的液體。(圖擷取自梨視頻)

該名男子膝蓋抽出如牛奶般的液體，看起來相當驚人。(圖擷取自梨視頻)

據《梨視頻》報導，大陸廣州曾有一名29歲男子，因身體不適到醫院就診，且需要人攙扶，無法自行走到診間。經醫生檢查後發現，男子膝蓋處特別腫，醫生隨後對他的膝蓋進行穿刺，沒想到從男子膝蓋抽出來的液體，竟是像牛奶一般的白濁液體，讓人大吃一驚。

經醫生進一步詢問之後才得知，他自10多歲起開始喝啤酒，曾經最高1天喝10瓶，到就醫前更是把啤酒當水喝，最後醫生判斷病情和尿酸太高有關連，且最後判定男子罹患痛風。

醫生表示，一般正常人膝蓋處多少會有3~5毫升淡黃色且稍黏稠的關節液，但該男子抽出的液體呈現牛奶般的顏色，明顯不正常，醫生隨後對他的關節進行沖洗，反覆使用生理食鹽水進行沖洗，最後配合降尿酸及抗炎治療後，該男子已順利出院。

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(中時新聞網)