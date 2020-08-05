達方電子(8163)召開董事會，會中通過與統達能源股份有限公司策略合作，並以現金不超過4.1億元取得已發行股份與現金增資股份，合計逾60%之股權。

統達能源為統振(6170)集團旗下的子公司。自2010年成立以來即致力於開發電動車高功率電池模組。除了主力研發E-bike(電動助力自行車)用的高功率電池外，也規劃拓展低速四輪車、小型儲能等高功率電池模組產品。統達的總部與生產基地位於新竹，藉快速且靈活的產線與完整配套，持續提升服務的質量與多樣性，建立和客戶長期的合作關係。統達客戶群遍及北美洲與歐洲的主流品牌，期以最佳的速度、品質、成本、服務滿足客戶在動力電池設計與創新的任何需求。

E-Bike是全球自行車市場中最具成長動能的新興趨勢。研究報告指出2019年全球銷售數量已逾450萬台，預估2025年將成長到700萬台。達方在E-Bike產業耕耘多年，以電池、電控與電源的核心競爭力，憑藉既有資源與策略聯盟建構起從創新設計、關鍵零組件至成車組裝完整的E-Bike價值鏈，與國際大廠合作開發各式E-Bike解決方案，爭取高速成長的新商機。為達成達方E-Bike電池業務發展與關鍵技術的策略佈局，加速擴大公司在綠能產品事業領域之規模。董事會通過以現金取得統達之股份，相信達方與統達的合作必能發揮在業務、供應鏈管理與製造等各方面的綜效，以更具規模經濟的競爭力共創雙贏。

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