外資連續二個月淨匯入。金管會5日公布，7月外資淨匯入9.34億美元（約合新台幣276億元），連同6月淨匯入41.35億元，等於外資6、7月就回頭近新台幣1,500億元。

不過，6月及7月陸資是淨匯出100萬及600萬美元，即約新台幣2億元出頭，合計外資與陸資連二月淨匯入50.62億美元，陸外資累計匯入餘額2018.38億美元，即還有新台幣5兆9,542億元的陸外資動能在國內資本市場。

(工商 )