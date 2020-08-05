獵人分屍案主嫌黃旭弘否認有共犯，堅稱是他獨自1人殺害並分屍(大圖)，諷刺的是他與同居人石容珍，家中才剛新供奉地藏王菩薩不久(小圖)。（中時資料庫）

竊盜通緝犯吳聲海，被列為兩獵人分屍案重要關係人(上圖)；2曾姓關係人案說明，供稱黃旭弘曾要求他在黃宅前顧車，但他不知道黃跑去哪裡(下圖)。(中時資料庫)

本來今天開開心心，兩人一同上山打獵，就突然被人擊殺分屍了！14年前，宜蘭一處純樸的農村竟傳出一樁殘忍的分屍案，兩名6旬老人相約上山，卻人間蒸發；4天後被發現被人大卸八塊，分裝4個塑膠袋棄置樹叢。冥冥中感覺冤魂相助，就在死者頭七當天，在桃園平鎮逮著逃逸多日的黃姓兇嫌。

民國95年5月12日，這天凌晨冬山鄉茶農林寶童、大同鄉民高金生相約一同上山巡看山豬陷阱，隨即便失去音訊。警消從13日開始每日動輒上百人和親友入山協尋。

在16日當天則有了新的發現，就在長嶺路北側大約100公尺處有一間鐵皮屋，屋主是44歲男子黃旭弘。高金生首先在住屋後半山腰，發現一些頭髮和血跡。更在附近山坡搜出斷裂眼鏡、沾血木棒以及水塔內的頭髮。而參與搜救的鄰居劉金龍要到鐵皮屋附近的樹叢大號時，一撥開草叢驚見4個紅色塑膠袋，從外層便能隱約看見遭肢解的手指和大腿，立即報警。

黃旭弘用板車載運裝袋的屍塊棄屍後，再把板車放倒在入口處當路障，企圖掩人耳目(左圖)；2006年05月23宜蘭獵人分屍案專案小組，取出一包被害者衣褲與物品(右圖)。(中時資料庫)

打鬥現場附近的樹木用刀砍斷的痕跡，從兩側砍是漢人的手法(左圖)；老獵人分屍案打鬥現場附近的樹木用鋸子鋸斷的痕跡(右圖)。（中時資料庫）

獵人分屍案主嫌黃旭弘遭警方逮捕時，雙手手臂、左手腋窩滿是新傷痕。（中時資料庫）

拆開塑膠袋，檢警相驗發現兩名死者各被剁成八塊，分為頭顱、身體、雙手、兩大腿和小腿，其中一人的生殖器還黏在大腿上。死者頭部有多處鈍器的傷痕，是致命傷，研判是先被重擊頭部死亡後，再被分屍。且是用疑似殺豬用的重利刃，從關節處下手，斬斷處相當整齊，手段極度凶殘。屍塊有泡水洗過的現象，已無血跡，臉部已經浮腫，死亡時間在四天以上，應是上山當天就已遇害。

十二日中午時分，有人曾看見該鐵皮屋前方一百公尺處路口旁，停放死者的小貨車，旁邊還停著一輛自用轎車和休旅車。專案小組依據相關事證，懷疑有強盜、恐嚇、竊盜、傷害等前科的黃旭弘涉嫌重大，但已不知去向。初步研判應是夥同兩人以上，打死被害人後分屍。

獵人分屍案頭號涉嫌人黃旭弘逃亡的廂型車燒得面目全非，鑑識人員仍在灰燼中尋找蛛絲馬跡。（中時資料庫）

涉案主嫌黃旭弘住處，只剩同居人石容珍在家，平時已沒有友人前往拜訪，屋內空蕩蕩。（中時資料庫）

可案情卻好像有冤魂相助般，18日就在兩名死者頭七這天，警方首先在新竹找到黃旭弘運屍用的紅色廂型車，可惜已拆去車牌燒得面目全非；黃嫌的女友也在這天被警方突破心防，透露黃嫌的藏匿地點，在桃園平東路上盤查時黃旭弘連報了兩次假名，刑警摘下他的帽子，一眼認出，二話不說，手到擒來。

經過多日偵辦，在23日終於突破兇嫌心防，黃旭弘坦承發原因是死者偷其山豬所引起，案發之前，他辛苦飼養的山豬被偷走了百餘頭。12日早上，他聽到陣陣狗吠聲，出屋查看，看見兩被害人，正捉了一頭山豬往屋後山上走，一人在前頭拉，一人在後面推。他「三字經」隨即脫口而出，雖然兩被害人否認偷山豬，但他依舊聽到兩人竊竊私語說：「等一下如果他追上山，就要合力把他打下山。」他聞言大怒，拿了一把木劍追上去，見林寶童拿番刀要砍他，他連忙揮出木劍，打落迎面而來的番刀，並奮力將林舉起，猛然丟往山下，再用木劍對高金生的頭部一陣猛擊，致重傷倒地，狠狠踢落山腰。

分屍案主嫌黃旭弘供稱，就是以這3把屠刀支解獵人(上圖)；主嫌黃旭弘坦承以此木板做為砧板，支解分屍林寶童與高金生(下圖)。（中時資料庫）

直到15日見大批搜救人員的搜尋範圍，愈來愈靠近他的鐵皮屋，深恐東窗事發，當天晚上9點左右，趁著暗夜上山查看，發現屍體已經發臭，利用夜深人靜，用繩索將屍體拖下山，拖往屋子右後方的山澗邊分屍。先後使用3把殺豬用的屠刀，以一塊木板墊地，接著從手、腳、頭、身體進行肢解。16日清晨五點多，起了個大早，用平日載牧草的板車運往屋前約兩百公尺處的草叢棄屍。

獵人分屍案兇嫌黃旭宏，更一審從死刑改判十七年徒刑，受害家屬難以接受改判結果舉牌抗議。(中時資料庫)

台灣大搜索》兩老獵人遭分屍慘死。(中天新聞)

全案經最高法院三審宣判，認為被告犯罪時態度冷靜，員警偵訊時還否認犯罪，對關鍵案情都避重就輕，且在審理中表示是因被害人挑釁才會犯下此案，未見反省，判處死刑，褫奪公權終身。但破案時連串的巧合，應該也不僅是單純運氣而已，難怪地方上嘖嘖稱奇，懷疑老獵人顯靈指引。

(中時新聞網)