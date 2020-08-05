尿急狗衝馬路撞倒騎士 幸僅皮肉傷無礙(吳建輝翻攝)

今天上午8點半左右，彰化一名外籍女子一如往常騎乘機車上班，行經社頭鄉員集路時，意外遭路旁衝出的小黃狗給撞上，女騎士重心不穩當場倒地，民眾行車紀錄器記下這驚險的畫面，將畫面PO到臉書，有網友就表示，「飼主怎麼沒綁起來」、「誰家的狗」，普遍認為是狗主人未將狗綁起，才害騎士摔車，認為飼主應負起責任。

而小黃的主人也現身說明，謝小姐說小黃狗是他領養的米克斯，跟她一起到公司上班，可能因為尿急，一下車就衝了出去，意外撞倒女騎士，讓她嚇了一跳，也相當自責，當下也表示要帶騎士去看醫生，但騎士表示傷勢不嚴重婉拒，但有留下彼此聯絡方式，未來有狀況能與她聯繫。

網友將影片放到臉書引發網友熱議，有網友表示「根本讓人措手不及，來不及反應」、還有專業網友說「依據《道路交通管理處罰條例》規定，疏縱或牽繫禽、畜在道路奔走，妨害交通者，對於所有人或行為人科處罰鍰。飼主須負過失傷害責任。」

彰化縣動物防疫所長董孟志表示，飼主放任寵物致人於傷，依動保法可開罰3千至1萬5千元；田中警分局社頭所長吳政坐指出，雙方駕駛並未報警，但機車騎士若受傷，可提起過失傷害告訴。

(中時 )