有店家在網路上PO文，指桃園市中壢區中平商圈連日出現一名女姓慣竊，這名女慣竊時常趁著店員不注意下手行竊，通常都會挑假日中午時段出沒，這個月來已經被偷3次，當場抓到這名女性還辯稱要詢問價錢，因為有監視器錄影，立刻甩頭就走。中壢警方5日則回應，已鎖定特定對象並通知到案說明，也呼籲民眾勿因衣食貪念而觸法。

商家在網路上PO文指出，這名女慣竊年約35歲，身高約160公分，綁馬尾有時會戴黑框眼鏡和戴著口罩，每次都穿黑白帆布鞋，手拿色塑膠袋，時常特定店家下手行竊，這個月已經被偷第三次實在忍無可忍，將監視器畫面PO上網路，也是要呼籲中平商圈其他店家一定要注意這名女性，避免受害。

中壢警分局表示，有關此案警方已鎖定一名特定對象並通知到案說明，以釐清案情，也將持續加強中平商圈周邊巡邏，以遏止此類案件發生，另呼籲民眾，勿因一時貪念而觸法，任何挑戰公權力之行為，警方將依法究辦、絕不寬貸。

(中時 )