教育部預告兩份修法草案，包含外國學生與僑生，就是沒有陸生，如此的刻意忽略，其實也並不意外。就拿這次防疫來說，教育部與指揮中心面對陸生回台一事，是否能成行，始終一拖再拖，在媒體與大學端不斷訴求下，最後也只開放應屆畢業陸生返台，仍有大批新舊陸生無法回台就學。

民進黨政府將防疫當作反中策略操作，陸生來台念書，屬前朝馬政府的兩岸業績，蔡政府不願承擔，意圖阻擋，又不想被扣上兩岸高教交流劊子手的罵名，面對陸生是否能回台，只好採取推拖拉戰術，指揮中心與教育部因此互推責任將近半年，受輿論壓力，在不得已的情況下，只能心不甘情不願地，小鼻子小眼睛，只開放應屆畢業陸生返台。

民進黨此舉好似大恩大德，對外宣揚一切都是為了防疫把關，卻罔顧學生就學權益，不少應屆畢業生面臨就業與繼續升學壓力，根本無法回到台灣，新舊生何時能回來念書，仍是遙遙無期；為數不少的私立大學，仰賴陸生生源來經營校務，教育部與府方也都充耳不聞，視而不見，持續冷血擁抱仇中意識形態。

2月疫情爆發以來，我方對於陸生返台一事遲遲沒有作為，大陸教育部4月公告暫緩2020年度陸生學位生來台，當時我方諸多大學校長與主管普遍認為，陸方之所以放大絕，即在於等不到民進黨政府釋出善意，但我方又因此找不到台階下，只好再拿陸生祭旗，兩岸角力戰的結果，戕害其學權。

陸生聯招會7月28日放榜今年陸生招生結果，總共只錄取655名陸生學位新生，人數創新低，不少陸生人數多的私立大學擔憂不已，未來台灣高教招收陸生，將難以為繼。如再將目光拉回本次教育部修法，陸生、僑生與外國學生作為我國三大境外生源，但教育部完全執行民進黨政府的仇中政治立場，本次修法很明顯就是直接跳過陸生，再這樣下去，陸生來台就學人數只會逐年減少，最後甚至走上絕跡的結果，兩岸文教交流被扼殺。

(旺報 )