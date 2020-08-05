政治陰謀？蘇家事件「連環爆」 蘇嘉全請辭成「涉貪分水嶺

立委蘇震清、廖國棟、陳超明涉嫌向前太流負責人李恆隆收賄，遭檢方聲押獲准，而這次涉嫌在SOGO經營權行、收賄的被告中，僅時代力量黨魁徐永明獲裁80萬交保。政治評論員鄭照新在政論節目上中則說，蠻部分同意李俊毅委員說此事「在政治上面已經是大傷，現在又說是麻將欠錢、又說高風亮節拒收金援，其實就試圖去破壞所謂的對價關係，想要在法律上面來講留一口氣在，以後看若干年後，有沒有人忘記」。

法官痛批蘇震清說謊，不但說詞與卷證資料諸多不符，甚至有偽造證據，疑似將「賄款」證據變成「借款」，有逃避偵查情形，所以必須羈押。對此，鄭照新在政論節目「新聞深喉嚨」中談到此案，他說，其實就試圖去破壞所謂的對價關係，想要在法律上面來講留一口氣在，以後看若干年後，有沒有人忘記、東山再起，這東西在一般民眾中聽起來蠻扯。

鄭照新說，第一點，打麻將兩千萬，打這麼大，不像政治人物價碼，聽起來像富商；第二點，提到拒收金援，那就要請問錢是李恆隆給的？是嘛，不管什麼理由，給的對象剛好是經濟委員會委員；他也分析，「我也可說我家水管破掉，人家突然捐給我水電費，但是實際上看起來，基本上你鎖定的目標，跟後來這些委員的行為，這些委員行為有相當關連性，政治上傷害其實造成了，可是背後原因很妙」。

鄭照新透露，這是一個政治鬥爭下牽扯出來的法律問題，如果把所有案子兜起來，就會發現是一個有系統的鬥爭，內鬥導致有很多國民黨也不一定有本事找到的資料。

(中時新聞網)