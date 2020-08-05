因逐步放寬為防止新冠肺炎疫情擴散而實施的封鎖措施，歐元區7月商業活動重返溫和成長，但占經濟主導地位的服務業反彈不如預期強勁。

財經數據服務公司IHS Markit公布歐元區7月服務業採購經理人指數（PMI）終值為54.7，較6月終值48.3強勁反彈，並創下2018年9月來新高，但不如先前公布的初值55.1。其中，業務預期分項指數終值為59.4，雖然高於6月終值56.7，但仍低於長期均值。

7月綜合PMI終值為54.9，較6月終值48.5大幅反彈，一舉扭轉了連續4個月的萎縮態勢，並略高於先前公布的初值54.8。

區域內整體需求與信心雖見回升，但企業仍大幅裁員，就業分項指數終值為46.5，優於6月終值43.2，但仍低於50分界點。

上周五公布的歐元區第二季國內生產毛額（GDP）季減12.1%，創下史上最嚴竣的經濟萎縮。因商業活動開始回復正常，市場預期歐元區本季GDP成長8.1%。

(時報資訊)