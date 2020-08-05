雖然疫情重創觀光商圈店面市場，不過仍有人趁勢出手！鐘錶老店金生儀，今年五月砸1.7億元，買下博愛店現址，由大陸建設所有的卓越時代大樓一樓179.99坪店面，扣除車位價格，單坪約在百萬左右。

金生儀博愛店位於博愛街33號，由陳家持有，如今買下承租中的35號店面，則是以家族公司「榮台投資」名義買下，事實上「榮台投資」在2014年也以5.6億接手「亨得利」持有的忠孝東路75坪金店面，交易單價756.8萬元，僅次於同期交易的隔壁店面，成為台北店后！相對東區店面，金生儀新店面，購入單價僅約百萬左右，投資金額和單價都低很多！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，實價登錄以來博愛路店面最高交易單價236萬元，最低也要125萬元，該店面以百萬元單價成交，應為房東給房客的「友情價」！台北店面市場近年受國際觀光和疫情的影響，大坪數店面交易趨弱，加上空置率增，租金下滑，近年也少有創新高的交易。而對於鐘錶精品業者而言，長年累積豐沛金流，由租轉買不是難事，且趁著低利進場，也是為家族企業的資產做長期投資規劃。

張旭嵐分析，金生儀博愛店位於博愛路漢口街口，三角窗店面，店面寬，招牌醒目，推估新購入的店面市場租金行情，每月40～50萬元左右，估算該店面出租投報率有2.8~3%，未來不管是出租或自用都算是穩賺不賠。該店址雖非一級觀光商圈，不過由於鐘錶老店在此地起家，加購這店頗有擴大家業，永續經營意味。

(時報資訊)