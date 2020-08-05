Xpark開幕在即警方交管加強違停拖吊

Xpark八景島水族館將於7日開幕，預估將吸引大批旅客，為避免交通混亂，中壢警分局規畫交通管制、疏導措施，並建議民眾盡量搭乘高鐵、捷運等大眾運輸工具前來，以縮短交通等候時間，提高旅遊興致。

Xpark水族館與近期開幕的新光影城、和逸飯店相鄰，位於高鐵及捷運站北側，由高鐵桃園站6號出口、機場捷運A18站2號出口出發，走路約5至10分鐘路程。另外開幕期間，更設有專屬接駁車來回廣場及文中三停車場(均免費)，平日每20分鐘一班、假日10至15分鐘一班，歡迎民眾多加利用。

中壢警分局預先規畫開車交通分流措施：沿著國道2號大竹交流道前往水族館的民眾，可在高鐵北路與領航南、北路口-右轉領航北路-青昇路進入廣場停車場，避免與前往IKEA桃園店的車流相互交織 。另外從中壢方向來的車輛，可到青埔棒球場對面的文中三停車場(領航北路、洽溪路口)停車，再搭乘接駁車抵達廣場，減少排隊入場的時間。

中壢警方表示，為因應開幕期間人潮眾多，除了編排義交及警力維持周邊交通秩序，並協調店家派專人在停車場出入口協助加快進、離場速度；停車場滿位後將加強交通管制禁制入場，並驅離排隊等候之車潮，避免影響交通順暢，敬請駕駛人配合交通人員指揮行進，另外協調交通局支援拖吊車加強違規停車拖吊，

(中時 )