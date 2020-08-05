上銀集團總裁兼大銀微系統董事長卓永財今5日主持上市以來第1次法說會時表示，上銀集團旗下大銀力矩馬達搭配上銀迴轉工作平台進行機電整合，將是大銀及上銀兩公司未來營收及獲利主要來源。2020年是大銀的轉型年，2020年會比2019年好，2021年又會優於2020年，希望營業及獲利率均有較大幅度成長。

大銀第二季因半導體設備、面板顯示器及自動化設備訂單成長，合併營收為6.38億元，營業毛利2.16億元，但因投入新產品開發而導致費用增加，營業淨利0.49億元，因新台幣兌美元美元及日圓匯率升值，認列匯兌損失0.09億元，稅前淨利0.44億元、本期淨利0.39億元，EPS為0.28元。主要是大銀微系統去年9月上市前辦理現金增資，稀釋股本，致使第二季EPS比去年同期0.39元下降。上半年合併營收11.95億元，營業利益0.62億元、稅前淨利0.66億元、本期淨利0.57億元，EPS為0.39元。

卓永財指出，大銀以機電為主搭配控制，上銀係以機器為主搭配自動化，從單軸機器人發展到晶圓機器人及多軸機器人，馬達是由大銀供應。

卓永財指出，未來半導體業投資設廠會朝向奈米，自動化也加入智慧化而朝向智慧自動化，工具機廠要轉型。下半年半導體及智慧製造慢慢上來，南進的越南設廠薪資及土地上漲，會走智慧製造，不會再是大陸純粹自動化，已有廠商一次下10台訂單，大陸產業升級速度很快，加上台商回流，今年下半年平台及元件會比上半年好，明年又比今年好。大銀營業及獲利有機會改善，但不敢說是跳躍式成長。

卓永財表示，未來產品成熟度增加，改版次數減少，經過一段時間，產品會逐漸成熟，成本會降低，上銀與大銀兩公司是1加1大於2，以日本汽車廠大陸廣州廠會找上銀及大銀就是1加1大於2的例子。國際手機大廠找大銀進行機電整合，大銀是首家被國際手機大廠認證的機電供應商。

卓永財指稱，半導體設備前製程所需的滾珠螺桿已被線性馬達取代。隨著工具機多軸化，工具機產業需要力矩馬達，工具機產業占大銀營收比重會提升。

卓永財表示，目前投資都是短線，訂單都是1～3個月，下半年成長動能主要來自智慧製造及半導體投資，會比上半年好。力矩馬達會成為大銀未來營收及獲利成長的產品，需要時間醞釀，2021年逐漸看到訂單需求，2023年才會看到量比較大需求。MINI LED及LED產業未來會帶來大銀營運機會，大陸最近很夯的曝光機所用的定位平台都是向大銀採購。大銀是半導體業的夥伴。

(工商 )