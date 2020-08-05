主要原物料價格下滑提升毛利及獲利，東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)上半年稅後淨利1.95億元，年成長41.7%；由於越南等東協國家受疫情影響，市場預期，泰昇第三季的營運會是今年低點。

泰昇今年1-6月合併營收9.26億元，只比去年同期成長0.3%。

泰昇指出，公司主要市場、越南，因疫情在第三季受到的影響較大，加上原料之一的不織布，價格有波動上漲，因此，對第三季的營運保守。不過，第四季應可恢復成長。

(工商 )