東海大學美術學系老師鄞嘉瑋（右）利用光影變化，穀倉內部因時間遷移的光影變化及人情溫度。（黃婉婷攝）

5日搶先公開後，吸引不少民眾上前合照。（黃婉婷攝）

富岡之美從鐵道開始！楊梅富岡車站第一屆「2020富岡鐵道藝術節」即將於14日展開，期間共規劃7場表演音樂活動、11場主題活動。5日更搶先公開2件裝置藝術品，分別為臺鐵黑手老師傅葉時進、龍盛鈺所打造的「無敵靚媽＆頑童酷爸」，以及東海大學美術學系老師鄞嘉瑋所做的作品「光霰」，希望在父親節前夕，用作品向爸爸至上最誠摯的謝意。

富岡位於桃園楊梅區南端，因地形如小山岡、周邊又有伯公廟林立，古名又稱「伯公岡」，許多客家農村子弟居住於此。1929年，日本政府在此地設立火車站，頻繁的商業交流讓小鎮盛極一時。為了打造鐵道文化的節慶品牌，文化局特地於今年8月14日至23日籌辦「富岡鐵道藝術節」，以「鐵道型態」結合「生活空間」發展創作，與在地互動交流。

為了增添視覺饗宴，活動特別規劃22件裝置藝術品，其中14件為今年新的創作，5日搶先看的「靚媽、酷爸」作品，出自擁有機電維修經驗多年的葉時進與龍盛鈺之手，取材自火車報廢零件，將其重新組裝後，以卡通人物的外型呈現。從小就是火車迷的葉時進笑說，酷爸發想自布袋戲角色「哈唄兩齒」，由於大眾對角色有既定印象，也能更快融入情境。

另外，由碾米廠變身的作品「光霰」也特色獨具，利用三原色繪圖，表現穀倉內部因時間遷移的光影變化及人情溫度，也暗藏人與自然、城鎮與稻米的連結。文化局指出，藝術裝置主要展區以富岡火車站、富岡老街、富岡運動公園、伯公岡公園，以及民生陂為主，藝術家各有風格，作品將於開幕時一次與民眾見面。

為鼓勵民眾前往觀賞，特別加碼限量明信片套卡大贈送，凡活動期間8／14-8／23，於9：00-18：00至「富岡火車站」服務台領取賓果卡，到裝置藝術地點拍照打卡上傳，只要在賓果卡連成2線，即可獲得明信片一套7張，每日限量50名，送完為止！相關活動訊息、藝術品介紹，洽「2020富岡鐵道藝術節」粉絲專頁 https：／／www.facebook.com／110254690562710／ 或官方網站 https：／／fugang-art.weebly.com／ 查詢。

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