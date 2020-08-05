8月4日，韓國政府和軍方打算將原本的第「2代大型突擊登陸艦」LPX-II計畫，修改成「輕型航空母艦」，排水量將超過3萬噸，目前韓國軍方高層正在思考，是否引進F-35B垂直起降戰機，做為新一代艦載戰機。

韓國朝鮮日報的獨家，韓國為了避免刺激鄰近的中國大陸和日本，想以更改計畫名稱的方式研究。不過一位政府消息人士指出：「我們確實正在積極考慮引進F- 35B的方案，該型戰機有可能部署在兩棲突擊艦，或是輕型航空母艦上」

韓國朝鮮日報的圖片，是一艘中型正規航艦，具彈射器與斜向甲板。(圖/朝鮮日報)

眾所周知，日本是東亞最早開發輕型航艦旳國家，從日向級到如今的出雲級，並且出雲級也更在更改結構，使其能容納F-35B戰機。可以說，中國大陸的航艦計畫，以及韓國自己的突擊艦計畫，都受到了日本的影響。

中國大陸已部署了2艘中型航空母艦(遼寧號、山東號)，現在另外有2艘新設計的航艦正在建造中。也對東亞各國增加的航艦，顯然也會對北韓的飛彈計畫產生影響，北韓沒有足夠的海空軍，他們可能轉而增強攻擊飛彈與長程火砲的研發，例如可能效仿俄羅斯，取得“9K720「伊斯坎德爾」飛彈(北約名：SS-X-26)，或是超大型火砲(600公釐等級)。

朝鮮日報認為，假若北韓有這樣等級的武器，在境內就能對韓國的空軍基地展開轟炸，即使韓國有F- 35A戰機也難以因應，因為F-35A需要跑道。因此在緊急情況下，配備F- 35B垂直起降戰機的輕型航空母艦就顯得重要了，他們可以在北韓火砲與飛彈射程之外生存並進行反擊。

但是，將突擊登陸艦更改成航空母艦，是相當費錢的，預計引進1艘輕航艦，將花費超過5兆韓元(1.2億新台幣)。F- 35B的優點是能夠垂直起降，但其性能不及F- 35A，但價格卻高出30％。

韓鮮日報刊登的附圖有些有趣，假想的輕型航空母艦是一種具有斜向甲板與彈射器的正規航空母艦，類似法國的戴高樂級。然而正規航空母艦的艦載戰機，是不需要垂直起降功能的，而是需要更堅固的起落架與捕捉鉤，F-35聯合打擊戰機家族中，是F-35C艦載型具有這種功能。不過F-35C目前僅有美國海軍使用，其單價比F-35B還要更高。

(中時新聞網)