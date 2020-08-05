由中國信託商業銀行主辦的2020中國信託女子公開賽預計13日起一連三天在桃園市東方高爾夫球場開打，90位好手齊聚競逐后冠，爭取總獎金新臺幣300萬元，三天賽事開放民眾免費進場為選手加油讚聲！

中國信託銀行連續九年舉辦「中國信託女子公開賽」，為台灣選手搭建接軌國際的競技舞臺，提升台灣高爾夫運動的軟實力。今年日本、韓國、中國大陸、泰國等各國選手因為疫情無法來台，台灣女將獨挑大樑，出賽陣容包括中國信託銀行贊助高球女將程思嘉、林子麒，去年贏得后冠的侯羽桑及旅外好手曾雅妮、徐薇淩、李旻、姚宣榆，將與台巡菁英與潛力新秀群角逐后冠，賽況精采可期。為了讓國際高球迷零時差觀賽，8月14日至8月15日兩天比賽，除了於民視無線台LIVE播出，亦同時透過網路直播讓世界看見台灣高壇年度盛事。

程思嘉表示，今年初在美國備戰新賽季時， 新冠肺炎疫情突然爆發，不僅無法正常練球，原訂的比賽也陸續取消，擔心疫情擴散停賽讓手感生疏，決定回來台灣備戰，比起其他國家的選手，我們真的好幸運，特別感謝台灣的防疫人員，他們的辛苦為我們撐起最堅強的防線。為了表達對醫護人員的謝意，今年「中國信託女子公開賽」特別準備專屬小禮物，致贈給進場觀賽的醫護人員。同時，主辦單位特製徽章及紋身貼紙，選手們賽事期間將在帽子別上特製徽章，並發送紋身貼紙給進場民眾，向防疫英雄致敬！

三天賽事免費開放入場，15日決賽回合民眾進場看球能參加抽獎活動，獲得價值逾新台幣10萬元的YAMAHA台灣山葉機車NMX155摩托車和EC05電動車，另外還有飯店住宿券等豐富獎品，歡迎民眾走進球場為選手加油、抽大獎。

(中時 )