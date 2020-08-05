《天之驕女》演員烈日掃街。（三立提供）

《天之驕女》演員烈日掃街。（三立提供）

《天之驕女》演員烈日掃街。（三立提供）

三立新八點台劇《天之驕女》5日晚八點首播，劇中資深演員群王耿豪、梁家榕、趙擎、鄭仲茵、劉沛緹、林佑星、黃玉榮、張靜之，5日中午帶領新人賴郁庭、宋羽葤、阿澎、陳瑋薇等前往四平商圈掃街。趙擎是人生第一次掃街，感覺特別新鮮，他也難得退下西服，穿著緊身T恤，讓胸肌若隱若現，而王耿豪也輸人不輸陣，兩位好身材的男人現場頗受婆媽喜愛，還被冠上「師奶殺手」稱號。

鄭仲茵笑說終於有機會讓「長輩們」出來掃街走走。而認識資深演員的人還真不少，連店家都叫得出演員名字，還搶著拍照，而演員沒沿路除了送海報、美顏飲品外，還送「雙胞胎」麵包象徵劇情主軸的連體姊妹花。掃街活動也特別安排舞獅隊，讓沿路更加熱鬧。

資深演員掃街的好處就是被認識出來的機會多，有店家老闆娘親手送上一袋炸排骨酥，讓鄭仲茵好高興，劉沛緹馬上吐槽說：「可不是送給你一個人的喔！」而這次而這次劇中黃少祺與韓瑜激情床戲成為話題，趙擎與江祖平也有一段纏綿床戲，趙擎笑說他們床戲主動權在江祖平，但兩人都在爭取上面位置，讓劉沛緹笑說聽後都會臉紅。

劇中兩大家族的「長輩」都大方演出煽情戲，但梁家榕與王耿豪卻沒沾到邊，梁家榕笑說：「我老公（指王耿豪）身材可是公認很優的，只是我們風格與眾不同，走溫馨甜美路線。」胸肌也頗大的王耿豪表示最近略胖了一點，所以每天都跑5000公尺，他笑說以前當兵都會有些老士官長和他們一起晨跑，現在自己就有那種感覺，因為已經到士官長的年紀了。

(中時 )