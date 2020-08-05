台大癌醫中心副院長陳晉興（左）、嘉義市長黃敏惠（中）、嘉基醫院院長姚維仁攜手合作守護嘉義人健康。（廖素慧攝）

台大癌醫中心副院長陳晉興到嘉義市政府演講，聽講者眾多，座無虛席。（廖素慧攝）

肺癌居國內癌症死亡之冠，台大醫院肺癌權威、癌醫中心副院長陳晉興5日來嘉義市演講，並捐款100萬元作為肺癌高風險族群「肺部低輻射劑量電腦斷層檢查」，市府表示，經常暴露於空汙環境的路邊停車收費員、清潔隊員、義交共約400人將優先檢查。

陳晉興說，2017年肺癌發生人數有1萬4000多人，2019年9700多人死於肺癌，肺癌是男女性癌症死亡之首，可說是台灣的新國病，最主要的原因是診斷出來時幾乎已是末期，目前國際公認唯一能有效診出肺癌的是「低劑量電腦斷層肺癌篩檢」。

陳晉興說，在嘉義地區將與嘉基醫院合作執行低劑量電腦斷層肺癌篩，希望讓肺癌不再是國人健康的頭號殺手，民眾若檢出0.5公分以下節結不用開刀，0.5至1公分也暫時不用開刀，先追蹤觀察，1公分以上就要趕緊處理。

市衛生局表示，2012至2017年6年的嘉義市年平均肺癌發生率每10萬人口有37.3人罹病，盛行率是全國第6名，2019年本市肺癌死亡率為10萬人口有27.9人，不分男女都是癌症死因之首。

市長黃敏惠說，感謝陳晉興醫師告訴我們肺癌對國人健康威脅的嚴重性，並捐款提供高危險族群檢篩，呼籲具有肺癌家族史、長期吸菸習慣、慢性支氣管炎、長期暴露在空汙環境等高風險族群，應該定期檢查，早期發現，及早治療。

(中時 )