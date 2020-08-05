中美兩國在產業、科技、外交等方面強烈衝突下，再傳沙烏地阿拉伯在中方幫助下，建造了一個可由鈾礦提取高純度鈾「黃餅」的設施，掌握核技術方面取得進展。不過，沙烏地阿拉伯否認此一消息。華府日前已提醒所有合作夥伴，直指與中國民用核機構打交道屬危險行為。

據《東網》報導，沙烏地阿拉伯在2017年曾與中國核工業集團簽署諒解備忘錄，中方將幫助沙烏地阿拉伯勘探鈾礦；沙國另與中國核工業建設集團簽署過協議。

目前，沙國能源部發聲明，「堅決否認」有興建鈾礦設施，但同時強調開採鈾等礦物是沙特經濟多元化戰略的關鍵部分。不過聲明承認，沙特有與中國簽訂了在國內部分地區進行鈾勘探的合約。沙國目前沒有已知的核武器計劃，亦沒有營運核反應堆或提煉濃縮鈾的能力，但此前曾表示希望開發核電廠，以減少依賴石油。

據知情官員指，美國等盟國已知悉有關「黃餅」設施的資訊，但是否已經投入使用等細節則仍未明。分析認為，沙國此舉是「朝着本土鈾濃縮計劃邁出的又一步」，建造該設施反映沙國保留了轉為開發核武的選擇餘地。

(中時新聞網)