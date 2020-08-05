中台灣辦公要發了！興富發建設（2542）集團總裁鄭欽天，看好台商回流潮、企業辦公室汰換潮，將要在台中開發總銷逾300億元的頂級摩天辦公大案。

興富發建設今（5）日公告重訊，以32.2億元買下台中市惠中路920坪土地，再度大手筆搶地。興富發表示，這塊地，地點就正是先前買進達新工業的土地隔壁，興富發計畫開發為高級辦公大樓，如果單獨開發也可以，若兩塊地合併開發，將計劃要開發史上總銷規模最大「豪辦」案！台中將蓋總銷破300億元、60層樓高摩天頂級辦公。

興富發加碼台中辦公市場，撩落去！

今天興富發剛剛公告，砸32.2億元買下台中市七期惠中路、市政北七路920.07坪，就是在達新工業那塊旁邊，現況是作為興富發在台中的售樓總部和接待中心。

興富發建設副總經理廖昭雄表示，若可以合併鄰地總計兩大塊後，將開發總銷高達300億元以上的辦公大樓。

興富發建設才在今年二月豪砸83.75億元，標下達新工業位於台中大遠百旁的2593.47坪土地，震撼中台灣市場！

興富發歷年來已陸續買進台中市快30塊土地，並陸續開發住宅大樓、辦公大樓；這兩年再度積極加碼多筆辦公土地。

(工商 )