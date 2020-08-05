中央流行疫情指揮中心今（5）宣布，民眾出入包括賣場在內等「八大」場所務必要戴口罩，對此，量販通路家樂福、愛買回應表示，已即刻通知全台分店，配合政府防疫措施，即日起進入賣場的民眾務必配戴口罩！

除了口罩外，家樂福表示，目前賣場相關防疫措施持續推動中，包括入口區提供消毒酒精、排隊動線拉出1.5公尺「社交距離」，以及賣場人員保持配戴口罩、店內外環境定時消毒清潔等。家樂福也呼籲民眾如有咳嗽發燒等症狀請在家休養，非常時期還請顧客共同配合。

愛買也表示，愛買量販從今年4月起，就在賣場主要出入口量測額溫、設置消毒液供客人使用，需排隊的區域也會在地面貼上標示，提醒民眾依標示線排隊等候，賣場內每15分鐘也以廣播宣導「社交距離」等須注意事項。

愛買說，今（5）收到指揮中心呼籲消費者到賣場務必戴口罩之規定，已緊急通知各門市遵從辦理，賣場員工也持續配戴口罩。

指揮中心今宣布，即日起以下八個場所務必戴口罩，包含醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集（百貨公司、量販店、傳統市場、夜市）、教育學習場所（補習班、K書中心）、展演競賽場所、宗教場所（廟宇、教會、禮拜、遶境等）、娛樂場所（如電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場）、大型活動。

(工商 )