新冠肺炎疫情席捲全球，各國紛紛關起國門，旅遊產業因此迎來冷酷嚴冬，國際貨幣基金組織（IMF）4日出台研究報告顯示，2020年首四個月全球出國人數較疫情前大幅萎縮一半，四月的飯店預約數減少了70%，國際航班則是減少80%。

在聯合國世界旅遊組織（World Tourism Organization）大力推動下，各國預計在九月漸漸重啟邊界，但根據國際貨幣基金組織的統計，大幅依賴觀光產業的的國家仍須面對龐大的財政損失，尤其全球面對第二波疫情隱憂、不確定性遽增，旅遊業前景仍是烏雲滿布。

根據國際貨幣基金組織的報告顯示，泰國是研究結果中遭受最劇烈衝擊的國家，旅遊業經濟損失將直接影響6%的國內生產毛額（GDP），且若無法在九月重回正軌，恐怕還須面對更劇烈的經濟損失。

希臘則是繼泰國之後，將承受最大經濟損失的國家，旅遊業停擺預計對該國2020年GDP影響近6%。根據國際貨幣基金組織的名單，葡萄牙、摩洛哥和西班牙等大幅依賴觀光收入支撐的國家都將面對經濟重挫。

(工商 )