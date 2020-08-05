證交所預計8月13、14及21日舉辦7場次第一上市公司線上財務業務說明會。將邀請茂林-KY（4935）、基士德-KY（6641）、波力-KY（8467）、艾美特-KY（1626）、科嘉-KY（5215）、鼎固-KY（2923）及康友-KY（6452）等7家KY公司出席。

證交所表示，辦理第一上市公司財務業務說明會目的是提供上市公司與投資人溝通平臺，使投資人了解第一上市公司營運績效，會中將由公司代表以線上直播方式向投資大眾與機構法人說明財務業務情形及對未來前景的看法。

各場次財務業務說明會相關資訊如下：一、8月13日：茂林-KY、基士德-KY、波力-KY；二、8月14日：艾美特-KY、科嘉-KY；三、8月21日：鼎固-KY、康友-KY。

證交所表示，此次說明會是採Webpro線上直播方式辦理，將不開放現場民眾進場，投資大眾可透過證交所網站同步收看「第一上市公司線上財務業務說明會」實況，了解相關公司及其產業發展情形。

(工商 )