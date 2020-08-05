搶攻中秋送禮商機，全球規模最大新鮮現烘連鎖咖啡cama cafe，今年攜手在地堅果品牌「團圓堅果」聯名打造「中秋團圓禮盒」，以咖啡搭配堅果的超級食物聯盟，標榜純粹、健康，又提振精神，希望藉此三大訴求爭取青睞。

國人傳統年節送禮常以甜食、糕點為主體，cama caf?本次則以「團圓」為企畫主軸，希望後疫情時刻，親朋好友們都可以健康相聚，因此打包了咖啡與堅果兩款被科學證實的好食物，讓送禮送出健康不再只是話題。

「團圓禮盒」內有cama咖啡品質鑑定師 (CQI Q grader)，精心規劃烘焙的「林間寶石」濾掛咖啡，以日曬與水洗兩種處理法，搭配中度烘焙，帶出馥郁的核果香氣與巧克力香醇喉韻，甜潤回甘讓人再三回味。而堅果罐則包含核桃、杏仁、腰果，以低溫烘焙技術，讓Omega-3不受高溫影響而流失，堅持無調味製程，保存果仁自然甜味與香氣。咖啡搭配堅果的絕妙組合，也堆疊出更豐富的味覺層次。

禮盒的設計上，cama cafe以綠色與黃色的大地原色，搭配手繪植物插圖，傳達自然的生生不息，加上燙金標語 「品咖啡用點心 敬我們的團圓時刻」，分享著中秋佳節團聚的美好。讓cama cafe「中秋團圓禮盒」成為您心意的載體，端出品味也端出面子。

cama cafe 「團圓禮盒」更推出經典盒 / 迷你盒兩種包裝選擇，消費朋友依序可在cama caf?門市 / cama caf?官網電商購買，單買或團購都是好選擇。

cama cafe綠色「經典盒」門市販售，現買親送美觀大方。內含「林間寶石」濾掛咖啡16包，與160克團圓堅果一罐，售價新台幣840元，節慶特價新台幣600元。cama cafe實體門市皆有販售。 (尺寸42cm x 20cm x 8cm)。

黃色「迷你盒」電商販售禮盒，網路團購體積小寄送便利。內含「林間寶石」濾掛咖啡8包，與160克團圓堅果一罐，售價新台幣580元，節慶特價新台幣495元。禮盒購買另有cama pay卡友優惠，即日起至9月30日止，凡於實體門市購買「團圓禮盒」，使用cama pay並綁訂王道銀行cama聯名卡，即享10%現金回饋與cama APP點數最高5倍送。

(工商 )