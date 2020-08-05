北市建管處上月爆發公務員索賄風波，市長柯文哲下令公務員貪瀆案要連坐三級處分，市府考紀會討論後的懲處名單近日出爐，建管處長張明森以下、副處長、科長等共12人遭懲處申誡至大過，其中，張明森與都發局主祕劉美秀職務對調，副處長史維斌職務調動則懸而未決。

錢櫃大火6死案後，柯文哲指示加強電梯安檢，卻被檢調查出，建管處助理工程員曾華崇、周宗錡利用承辦業務機會，向業者收賄，檢調7月15日約談曾、周等涉嫌人及證人共39人，事後柯文哲下令連坐三級懲處建管處相關人員，曾卻在交保後於7月23日跳河自殺，震驚社會。

知情人士指出，市府針對建管處人員索賄案開了不只一次考紀會，懲處名單昨天出爐，扣除已自殺的涉案助理工程員，共計有12人遭處分，包括建管處長張明森、副處長史維斌、前使用科長陳建銘、政風室主任劉志鴻等，分別記申誡至大過不等。

其中，張明森日前自請處分後，原本欲申請退休，卻遭市府高層慰留，並與都發局主祕劉美秀職務對調，以職等來看，11職等的張明森降1級，10職等的劉美秀升1級，副處長史維斌的調動則尚未定案，整份名單已由都發局長簽准，呈送市長室待簽核。

記者向市府求證建管處涉貪案的懲處名單，市府回應，該名單已送至市長室待簽核，但因為還有行政作業流程要走，暫不便對外公布確切懲處內容及人事調動，預計這兩天會正式公布。

市議員王浩認為，建管處涉貪是制度問題，柯文哲下令調職懲處，只能立官威，無法治標，張明森是基層出身的優秀事務官，柯長期對文官體系不尊重，出了事連坐處分，可憐到事務官，而劉美秀業務職掌長期都在都市設計系統，面對建管處龐雜事務、9月議會開議在即，倉促的適應期將會是挑戰。

(中時 )