垃圾也能變能源！台中市現有3座焚化爐，每天處理全市製造的垃圾量約2200公噸，環保局儲存此燒垃圾產生的電力能源並轉賣給台電，每年發電量高達4.4億度、約可提供12萬1000戶居民一整年的用電量，此外，外埔綠能園區今年6月也與台電併聯，未來將加入發電行列。

台中市目前共有文山、烏日及后里3座焚化爐，環保局指出，焚化爐除肩負處理垃圾的重責大任，也擔負了廢棄物燃燒發電的作用；藉由燃燒廢棄物的過程產生熱能、並透過回收發電的方式，可減少發電產生的碳排放量，以去年為例，光是3座焚化爐每年可減少22萬噸碳排放量，相當於栽種1222萬棵樹的效益。

環保局副局長陳宏益指出，不論是塑膠、紙類等各種廢棄物，其實與天然氣或煤炭一樣、都屬於燃料的一種，不同的是其「熱質」有差異，也就是說，1公斤燃煤產生的電量與燒1公斤垃圾的發電量不同，燃燒廢棄物產生的電量可說是綠能循環電力的一種，達到節能減碳效益。

環保局表示，目前台灣焚化爐使用歐規大型爐，台中市3座焚化爐維護情況還不錯，運轉率都維持在90％以上、較全國焚化爐平均運轉率85％高，也因為焚化爐都設置有高標準的汙染防制設施，且管理標準較法令規定嚴格，各焚化廠內並設置固定汙染源排放管道連續自動監測設施，隨時控管、把關。

無奈的是，焚化爐燃燒廢棄物產生的電力轉賣給台電，價格卻不理想，根據環保局的數據資料，2009年台中市每度電力賣給台電的收費為1.8元、但2018年降到每度電只剩1.6578元，環保局說，這個價格比一般汽電共生廠商的售價還低，只能盼台電考量焚化爐電力為循環能源，給予補助。

此外，利用回收生廚餘方式，採用廚餘厭氧及稻稈氧化雙核心發電技術的外埔綠能生態園區去年啟用，今年6月與台電完成併聯發電，至今發電數近5萬度。

(中時 )