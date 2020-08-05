上銀(2049)下午舉行法說會，第2季逐漸擺脫疫情干擾，隨著營收爬升，產能利用率拉動，單季順利轉虧為盈，稅後淨利5.67億元，每股盈餘1.83元。

董事長卓文恒指出，第2季受惠5G、半導體、自動化及醫療產業帶動營收增溫，尤其是亞洲市場的回升幅度明顯，營收比重突破7成，歐洲則受封城影響，營收比重降至18％。

上銀第2季營收為56.29億元，為4季以來最高，季增56％，年減8％，毛利率27.9％，較前一季增加3.2個百分點，主要因產能利用率提升，但較去年同期36.1％明顯下滑。

業外部分，出現匯損0.33億元，但認列瑞士子公司股權利益0.74億元，整體業外收益0.71億元，單季稅後淨利為5.67億元，較首季轉虧為盈，年減30％，每股盈餘1.83元。上半年每股稅後盈餘1.41元。

卓文恒指出，目前手上訂單滿載，但都是短單為主，能見度約一季，主要還是5G、半導體、自動化等相關產業，預估下半年毛利率有望重回30％。

總裁卓永財認為，上銀第3季營運優於第2季，下半年也優於上半年，2021年若疫情不比今年狀況差的話，有機會優於今年。但他認為，台灣工具機產業還是很辛苦，有些還需要政府紓困協助，最快第3季底落底。

至於是否漲價，卓文恒指出，只有熱門規格的產品有小幅變動，大幅漲價機會並不大。今年產業環境受疫情重創，疫情到目前還沒趨緩，日本工具機上半年接單下滑40％，上銀今年也大砍資本支出，資本支出只有去年的一半，因此，日本設廠計畫將延後至明年。

(時報資訊)