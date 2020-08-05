鏡週刊前年報導，當時擔任金門縣議員的陳玉珍立委，與女藝人方芳芳的姊夫有不倫，陳玉玲提告向週刊求償300萬元並要求登報道歉，台灣高等法院維持一審判決，認定陳女是公眾政治人物，且媒體已平衡報導，駁回她的請求，可上訴。

高院指出，記者撰寫報導前曾向陳女及方女查證，並與方女確認先前取得的報導資料是否真實，已經合理查證，且有相當理由認為真實，並已對陳女為適度平衡報導，陳是公眾政治人物，其名譽權之於言論自由應為較高程度之退讓。

(中時 )