不滿遭爆料求償300萬 立委陳玉珍告媒體敗訴 17:082020/08/05 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鏡週刊前年報導，當時擔任金門縣議員的陳玉珍立委，與女藝人方芳芳的姊夫有不倫，陳玉玲提告向週刊求償300萬元並要求登報道歉，台灣高等法院維持一審判決，認定陳女是公眾政治人物，且媒體已平衡報導，駁回她的請求，可上訴。 高院指出，記者撰寫報導前曾向陳女及方女查證，並與方女確認先前取得的報導資料是否真實，已經合理查證，且有相當理由認為真實，並已對陳女為適度平衡報導，陳是公眾政治人物，其名譽權之於言論自由應為較高程度之退讓。 (中時 ) #報導 #媒體 #立委 #陳玉珍 #查證 也許您會感興趣 社會熱門新聞 羅霈穎「雙腿著地躺床」＋「雙腳發黑」猝死 高大成推測死因 - 社會 八里「半顆頭顱」卡觀景台 疑為北市水利處遭絞碎員工 - 社會 八里釣客看到「半顆頭顱」卡觀景台 嚇傻急報警 - 社會 「富美剪工廠」董座涉在台發展組織 遭「共諜」起訴 - 社會 「拿錢不辦事」是民代收錢絕招？網：山西布政司更高招 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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