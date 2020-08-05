時力代理黨主席邱顯智今日下午於黨部召開記者會表示，有關時力前黨主席徐永明稍早宣布即刻起退黨一事，黨部已收到退黨申請書，也確認完成退黨手續。感謝徐永明過去對時力的努力。

北檢上週以貪汙收賄案由，至立法院搜索民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟、無黨籍立委趙正宇辦公室，以及前時力立委徐永明、民進黨前立委陳唐山等人。除陳唐山訊後交保外，其餘人等皆遭檢方聲請羈押。

徐永明原為時力黨主席，此案爆發後，時力決定由立院黨團總召邱顯智暫代黨主席一職。外傳徐永明介入SOGO經營權之爭，收受業者2百萬。而台北地院昨日裁定徐永明以80萬交保。

邱顯智原本今日上午於黨部召開記者會表示，有關時力前立委徐永明SOGO收賄案，將要求徐永明今日下午5點前至黨部向紀律委員會說明，而最重的處份是除名，但未料徐永明已早一步宣布主動退黨，而退黨不需提出理由。

邱顯智指出，稍後仍會召開決策會討論相應的步驟，而此案仍在偵辦中，若有牽涉到黨內的部分，也會做相應的處理或回應。

(中時 )