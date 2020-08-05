中央流行疫情指揮中心（CTC）指輝官陳時中今（5）日宣布，進出醫療院所、大眾運輸等八大場所務必配戴口罩。這一規定是否影響中華職棒比賽？中職聯盟秘書長馮勝賢表示，相關規定並未改變，觀眾在球場座位可不戴口罩，但離座移動或進入室內就要強制佩戴，這一點會請球團落實。

馮勝賢說，今天和CTC聯繫，了解這個規定主要是針對室內活動，中職比賽都在戶外，就按照原先提報的應變計劃，觀眾在座位看球賽可不戴口罩（因周圍都有空位隔開）。馮勝賢解釋，CTC副指揮官陳宗彥希望球迷配合勤洗手，離開座位時必須配戴口罩，這和中職原本的應變計劃書並無不同。

至於開放進場人數方面，馮勝賢說，下半季每座球場的上限是78％，但每個球場容量不一樣，隔出空位後，實際席次可能沒剩那麼多；就由各球團自行決定，下半季開放觀眾維持在50％至78％之間，防疫的規定和上半季一樣。

(中時 )